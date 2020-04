San Giuseppe Vesuviano, ristoratore chiuso per Covid costretto a pagare le utenze due volte

Incredibile, ma vero. È quanto successo ad un imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, assistito dall’associazione Codici in una vicenda di bollette ed arretrati ai limiti del paradossale. Il titolare di una attività di ristorazione, una di quelle momentaneamente chiuse per le disposizioni relative all’emergenza Coronavirus, decide di cambiare venditore di energia. A distanza di mesi la vecchia società, Enel Energia, chiede il pagamento di vecchie pendenze. Il ristoratore, che nel frattempo ha pagato tutto con il meccanismo del CMOR, si rivolge a Codici Campania.

“Decidiamo allora – afferma l’avvocato Giuseppe Ambrosio, Segretario di Codici Campania – di portare il caso davanti all’Arera aprendo una conciliazione con l’Autorità. Viene riconosciuto che il nostro assistito aveva effettivamente saldato il pregresso, ma questo non basta alla società, che per questioni burocratiche pretende ugualmente il pagamento di quei soldi, dicendo che poi li restituirà. Parliamo di 4.000 euro, non una sciocchezza, soprattutto in un momento come questo e per un commerciante che ha l’attività chiusa. Un comportamento magari giustificato dalle pieghe di una normativa di settore farraginosa, ma che va stigmatizzato: possibile che in casi del genere, accertati i fatti, non si possa arrivare al semplice riconoscimento, magari unilaterale, delle ragioni dell’utente?”.

