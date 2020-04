San Giuseppe Vesuviano, muore nonna guarita dal Coronavirus: ipotesi contagio di ritorno

Ad 80 anni aveva sconfitto una prima volta il Coronavirus, ma dopo tre settimane è morta, forse uccisa da un contagio di ritorno, caso raro ma non impossibile. Ad ogni modo sarà il tampone post-mortem a stabilire con precisione se l’anziana fosse tornata positiva così come temono i medici del Covid Hospital di Scafati dove l’anziana era tuttora ricoverata per la riabilitazione polmonare e per riprendersi prima delle dimissioni.

Poi poco alla volta l’anziana ha cominciato a stare di nuovo peggio, fino ad un arresto cardiaco che l’ha uccisa. San Giuseppe Vesuviano aveva esultato per la guarigione della nonnina, che alla sua età aveva sconfitto un “mostro” che sta ammazzando tanti anziani. Purtroppo il terribile epilogo e sarebbe una notizia orribile per tutto il mondo e per la comunità scientifica.