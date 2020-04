San Giuseppe Vesuviano, il sindaco Catapano è guarito dal Coronavirus e riabbraccia i figli

«Carissimi, pochi minuti fa, ho ricevuto il risultato dei due tamponi, cosiddetti della guarigione. Negativi! Sono guarito». A pubblicarlo sulla propria pagina Facebook è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano che pubblica una foto in cui finalmente riabbraccia i figli: «La felicità che pervade il mio cuore è infinita. Riabbracciare i miei figli, mia moglie ed i miei affetti è un’emozione senza fine. Ringrazio tutti coloro che, in questi giorni mi hanno dimostrato un affetto travolgente. Ringrazio, in particolare, il vicesindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali che hanno continuato ad amministrare la nostra città, con competenza, dedizione ed amore».

E ancora: «Non ci siamo mai fermati, non abbiamo esitato neppure un istante neanche quando siamo stati costretti a stare in quarantena. E non ci fermiamo. A breve, infatti, riprendiamo con la raccolta di beni di prima necessità. Domani, inoltre, coordinerò la distribuzione di ulteriori consegne e coordinerò, altresì, tutti i controlli che i Vigili Urbani effettueranno per verificare che nessuno violi le disposizioni e le prescrizioni impartite. Grazie ai preziosi volontari che in queste ore non si sono risparmiati offrendo il loro prezioso contributo. Grazie a tutti Voi», conclude il primo cittadino che a breve tornerà dunque in prima linea tra le strade di San Giuseppe Vesuviano.