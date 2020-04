San Giuseppe Vesuviano, il sindaco annuncia la seconda vittima del Coronavirus in città

«Registriamo purtroppo il secondo decesso in città per Covid-19, questa volta di una nostra concittadina ci ha lasciati, tristemente», spiega. La prima vittima sangiuseppese era stato il marito di una negoziante in zona Casilli. Catapano sull’anziana deceduta aggiunge: «In questi giorni, ha lottato per poter vincere la sua battaglia contro questo dannato virus, per poter essere ancora qui tra noi, con la sua adorata famiglia, ma, nonostante gli sforzi dei medici, non ce l’ha fatta. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, che l’hanno persa senza neanche poterla vedere un’ultima volta. Ogni vita persa, in questa battaglia, è troppo. Non c’è lutto che possiamo accettare, senza sapere che si è fatto tutto quanto si poteva fare per evitarlo».

