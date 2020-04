San Giuseppe Vesuviano, addio alla Sagra della Zeppola: i fondi contro il Coronavirus

Richiesta da parte del Comune di San Giuseppe Vesuviano a Palazzo Santa Lucia: addio alla Sagra della Zeppola, ormai impossibile da recuperare quest’anno e istanza di utilizzare quei soldi contro la crisi economica derivante dal Coronavirus. Ecco quanto riferito dal sindaco, Vincenzo Catapano: «Questa mattina, con il vicesindaco Tommaso Andreoli e l’assessore delegato Silvia Annunziata, abbiamo indirizzato una comunicazione al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale abbiamo chiesto la conversione dei fondi destinati allo svolgimento del Festival della Zeppola 2020 in fondi utilizzabili per aiutare la popolazione di San Giuseppe Vesuviano in difficoltà per l’emergenza Covid-19».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE