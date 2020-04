San Gennaro Vesuviano, un centro per curare i malati da Coronavirus: città in allarme

Un Centro Usca per curare i malati non gravi di Coronavirus o in fase di guarigione o semplicemente per effettuare tamponi sui soggetti a rischio. L’Asl avrebbe individuato a San Gennaro Vesuviano, nei locali del distretto medico, un percorso che potrebbe garantire lo svolgimento di tutte le operazioni senza rischio di contagio. La notizia ha destato non poca preoccupazione in città, tra le pochissime se non l’unica, a non avere ancora alcun caso di Covid-19 sul territorio vesuviano e del Napoletano. Della vicenda si è interessata la parlamentare cittadina del MoVimento 5 Stelle, il medico Silvana Nappi, che proprio oggi ha tranquillizzato la popolazione: «Il centro non è stato ritenuto idoneo, dunque il problema non sorgerà».

La Nappi aveva già chiarito in precedenza che la guardia medica sarebbe rimasta attiva a San Gennaro Vesuviano, dove molti temevano per la chiusura in vista della realizzazione del percorso di assistenza: «In merito alla notizia della chiusura della guardia medica di San Gennaro Vesuviano, ritengo necessario fare chiarezza per evitare inutili allarmismi. Smentisco la notizia della chiusura della Guardia medica sul nostro territorio. All’interno del distretto medico 52, il nostro comune è stato individuato tra quelli in cui dovrebbero aprire tre presidi USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) e dico dovrebbero perchè tutto dipenderà dall’evoluzione della pandemia e dalle reali esigenze del territorio. Fortunatamente, ad oggi, nel nostro distretto si sono registrati solo 40 casi di soggetti positivi al Covid-19».