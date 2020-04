Salvini: «Non vedo l’ora di tornare a San Giuseppe Vesuviano dal mio amico sindaco»

«Dico al Presidente De Luca di non preoccuparsi perché la ripartenza si farà, ma in assoluta sicurezza, a Milano come a Napoli, a Torino come a Bari. Soprattutto in vista della stagione turistica, personalmente spero di tornare presto a Sorrento o a Positano, luoghi stupendi, così come a San Giuseppe Vesuviano dove il Sindaco Vincenzo Catapano, da poco guarito dal Covid, si sta facendo in quattro per dare un aiuto concreto ai suoi cittadini». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista lasciata in esclusiva a Napoli Today e dove ha voluto ricordare il rapporto con il sindaco leghista, Vincenzo Catapano.

