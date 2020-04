Salvini esulta: «Cutolo resta in carcere, il giudice ha respinto i domiciliari»

Il boss della Nco, Raffaele Cutolo, non lascerà il carcere per il rischio contagio Coronavirus. O almeno è quanto ha annunciato l’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini in merito al superboss di Ottaviano: «Poche ore fa per fortuna hanno negato la libera uscita Raffaele Cutolo», dice. Poi aggiunge: «Basta, non se ne può più, sono ormai 43 ergastolani, mafiosi, camorristi, ndranghetisti, stupratori e spacciatori che sono usciti di galera in queste settimane». «Non è più sopportabile per gli italiani perbene, per i parenti delle vittime, per le forze dell’ordine cadute per mano della mafia, per i giornalisti, per i sindacalisti, per gli amministratori locali, basta», dice il leader della Lega. «Poi adesso il ministro – aggiunge rivolto a Bonafede – dice che non è colpa sua, ma il dipartimento dice che è colpa del tribunale e il tribunale dice che è colpa della circolare, basta, quando fai uscire di galera 40 delinquenti ma non quello che ha rubato le mele al supermercato mafiosi gente condannata all’ergastolo al 41-bis signori che di cognome fanno Zagaria qualcuno deve dimettersi», conclude Salvini.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE