Raid nella stazione Circum di Poggiomarino, vandalizzati tre treni ed estintori svuotati

Stamattina all’alba alla stazione Eav di Poggiomarino, intorno alle 4.30, un gruppo di ragazzi è stato messo in fuga dalla guardia giurata presente nello scalo ferroviario. Prima però i ragazzi si sono divertiti a vandalizzare tre treni. Sono stati scaricati ed asportati gli estintori in dotazione ai treni, per cui si è poi resa necessaria la pulizia radicale degli stessi ed ovviamente il ripristino della dotazione di bordo degli estintori. Insomma, nemmeno il Coronavirus e tutti i divieti riescono a fermare le follie delle babygang.