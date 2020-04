Primo caso di Coronavirus al Piano Napoli, i contagi a Boscoreale salgono a 5. E c’è un morto

C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus che colpisce per una donna di Boscoreale residente al Piano Napoli e che è dunque il primo contagio nel rione popolare. La signora era già in quarantena da alcuni giorni in quanto risultava tra i casi sospetti, per via dei sintomi che presentava: febbre e difficoltà respiratorie. Purtroppo, però, il quadro della signora si presentava già complicato perché risultava affetta anche da altre patologie, ed ora è ricoverata in una delle strutture adibite alla cura e all’assistenza per i malati di Covid-19. Salgono così a 5 i cittadini di Boscoreale risultati positivi ai test, tra cui una donna purtroppo deceduta, che rivelano il contagio della pandemia. E il dato diventa preoccupante, anche perché va aggiunto ad esso anche i 18 casi sospetti in attesa del risultato del tampone.

