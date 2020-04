Pompei piange la terza vittima del Coronavirus: ora i contagi nella città mariana sono 19

By

Era ricoverato al Policlinico di Napoli il 71enne di Pompei deceduto in mattinata. Si tratta della terza vittima provocata dal Coronavirus nella città mariana, dove adesso i contagi totale sono arrivati a 19, due dei quali accertato soltanto nella giornata di oggi. Città in lutto, dunque, per il pensionato benvoluto da tutta la comunità pompeiana. L’uomo era stato ricoverato nelle scorse settimane e di recente la sua situazione si era aggravata spingendo i medici ad intubarlo. Ma ogni sforzo è stato vanificato dalla polmonite troppo acuta insorta a causa del Covid-19.