Pompei piange la quarta vittima del Coronavirus: ma c’è anche la guarigione di un 40enne

Una brutta ed una bella notizia per Pompei nella lotta al Coronavirus: in giornata sono stati infatti registrati un decesso ed una guarigione. Si tratta della quarta vittima per la città mariana dove è deceduto un ultrasettantenne ricoverato da tempo in terapia intensiva. La polmonite provocata dal Covid-19 non gli ha dato scampo ed il cuore si è fermato. Secondo quanto si apprende l’uomo era residente nella zona di via Aldo Moro. È invece guarito un professionista 40enne pompeiano, figlio di una della prime vittime del Coronavirus in città. Ieri l’annuncio dei due tamponi negativi. L’uomo è rimasto sempre a casa in isolamento domiciliare e le sue condizioni non sono mai state particolarmente serie.

