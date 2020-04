Pompei, Giuseppe torna a sorridere: il 20enne in ripresa dopo il grave malore

Aveva fatto temere il peggio ma tre mesi dopo si era risvegliato dal coma ed ora sta molto meglio. Giuseppe De Gennaro, oggi 20 anni, fu colpito da un malore e ricoverato in condizioni disperate. Tutta Pompei, ed anche nei comuni limitrofi pregarono perché si riprendesse. Oggi la famiglia ci ha contattati inviandoci una foto del ragazzo in piedi e sorridente. Un’immagine con cui le persone care di “Peppe” vogliono ringraziare i pompeiani per essergli stati vicini.

«Il percorso è ancora lungo ma il peggio è alle spalle», ci scrive uno zio che aggiunge: «Ad un anno di distanza vogliamo far sapere che Giuseppe è in ripresa, si trova ancora in struttura a Telese per riabilitazione, ma ci sono grandi progressi. È un leone, un vero guerriero. Ci vorrà sicuramente del tempo, un forte lavoro e impegno, ma i risultati li stiamo ottenendo e speriamo di averne sempre di più».