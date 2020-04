Pomigliano, pregiudicati in fuga vanno a sbattere con l’auto e finiscono in ospedale

By

Paura nella giornata di domenica, quando due uomini a bordo di un’auto grigia sono scappati da un posto di blocco dei Carabinieri, impegnati nei controlli del rispetto delle norme anti Coronavirus. I due sono stati poi localizzati e fermati a Pomigliano D’Arco subito dopo essere finiti a sbattere in maniera rovinosa con il loro veicolo. Si tratte di due romeni con precedenti e che sono finiti in ospedale con ferite gravi ma non rischiano la vita.

Il sinistro si è verificato al confine con Casalnuovo: «Guardate questi due balordi a bordo dell’auto grigia che scappano da un posto di blocco dei carabinieri. Una folle corsa terminata con il fermo di due uomini. Grazie ai controlli in corso in queste ore è partito l’inseguimento che si è concluso a Pomigliano d’Arco. Ottimo lavoro delle forze dell’ordine», queste le parole del sindaco Massimo Pelliccia.