Pomigliano, il panificio sfornava le pizze: scattano i sigilli

Un forno che vendeva pizze al dettaglio è stato multato a Pomigliano d’Arco dalla Polizia metropolitana di Napoli e dalla Polizia locale. Il gestore dell’attività ha ricevuto una multa da 1.500 euro e l’esercizio è stato chiuso per 3 giorni lavorativi, con richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) di valutarne la chiusura definitiva, in quanto trovato in violazione per la terza volta nel periodo dell’epidemia.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE