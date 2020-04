Poggiomarino, nuovo contagio da Covid-19 in zona Flocco

By

Un nuovo contagio da Coronavirus è stato registrato a Poggiomarino, dove a risultare positivo è un uomo residente nella frazione di Flocco. Il paziente è il padre di una persona già malata di Covid-19 e dunque si trovava già in quarantena da qualche settimana. I casi totali in città raggiungono quindi quota 14 comprese le persone già guarite ed una vittima residente proprio nella stessa zona di questo nuovo caso positivo. Il paziente ad ogni modo presenta sintomi lievi ed è quindi in isolamento domiciliare insieme alla coniuge.