Poggiomarino, nessun caso di Coronavirus al Decò: la fake aveva fatto il giro dei social

Un sospetto nato sui social ha innescato voci insistenti, catene di “per sentito dire” ed anche attacchi tipici dei tempi del web. Il dito è stato puntato contro il supermercato Decò di Via Fornillo a Poggiomarino, che si è quindi trovato costretto a smentire ciò che era già evidente: «Non c’è alcun caso di Coronavirus, nemmeno sospetto tra i dipendenti». Chiaramente, al contrario, l’Asl competente non avrebbe consentito all’attività commerciale neppure di restare aperta, ma un solo messaggio sulle bacheche ha invece innescato una lunga serie di dicerie. «Purtroppo ci troviamo a difenderci da qualcosa che neppure conosciamo – fanno sapere dalla direzione del supermercato – si parla di un nostro dipendente che si è semplicemente allontanato qualche giorno per motivi familiari. Stiamo tutti bene e ci sembra assurdo dover continuare a ribadirlo ai tanti, troppi post che vengono pubblicati suo social network. Abbiamo provato spiegarlo con le buone, ma adesso saremo costretti a querelare che continuerà a mettere in giro queste voci completamente infondate». Decò di Via Fornillo, dunque, smentisce ogni indiscrezione ed anzi ribadisce: «Diamo lavoro a 28 famiglie e siamo una famiglia. Il nostro obiettivo è di continuare a servire tutti al meglio». Tra l’altro Decò è tra i supermercati che sta partecipando con intensità alla campagna di spesa solidale promossa dalla Caritas e dalla associazioni locali.

