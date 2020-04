Poggiomarino, i carabinieri distribuiscono 35 tablet agli alunni in difficoltà

Si sta effettuando in questi giorni, grazie alla collaborazione dei carabinieri di Poggiomarino, la distribuzione di 35 tra notebook e tablet per gli alunni meno abbienti della città. Ad organizzare l’iniziativa la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Via Roma, che ha così deciso di non lasciare indietro nessuno dei suoi alunni con la didattica a distanza. La distribuzione alle famiglie sta avvenendo grazie alla disponibilità della locale stazione dei Carabinieri di Poggiomarino agli ordini del maresciallo Angelo Cardone, e che si stanno occupando della consegna di questi preziosi device. Un’iniziativa che s’inserisce all’interno del progetto nazionale della consegna delle pensioni agli over 75, e alle tante manifestazioni di solidarietà che gli uomini dell’Arma stanno compiendo verso le persone più sfortunate in questi tempi di emergenza Covid-19.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE