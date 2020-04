Piazzolla di Nola, guardia giurata trova e restituisce portafogli con 650 euro

Ha notato quel portafogli a terra, l’ha raccolto ed all’interno oltre ai documenti c’erano 650 euro. Il fatto ieri a Piazzolla di Nola, in un supermercato dove il vigilante della Global Security, Diego Pagano lavora. Così l’uomo racconta cosa è successo ad Ottopagine.it: «Non ho esitato neanche un attimo e l’ho consegnato immediatamente ai carabinieri. In un momento come questo, tra persone che non stanno lavorando, difficoltà economiche e restrizioni ho pensato che quei soldi potevano essere fondamentali per chi li avevo persi. Ho pensato che potevano essere di qualcuno che aveva ritirato la pensione». Diego non avrebbe voluto pubblicizzare il suo gesto, e lo fa capire a chiare lettere. Un riconoscimento che però gli è arrivato dai colleghi e dagli amici che hanno contattato le redazioni per fare sapere del gesto di enorme lealtà della giovane guardia giurata.

