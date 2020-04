Paura nel Vesuviano, gambizzato un 29enne in strada

Un uomo di 29 anni e’ stato ferito a colpi di arma da fuoco ad entrambe le gambe, oggi pomeriggio intorno alle 17.30, a San Giorgio a Cremano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato in via Pittore da una persona col volto travisato che gli ha esploso contro diversi colpi ancora da quantificare. Il ferito e’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini, che procedono in tutte le direzioni, sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco. Sull’episodio il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno dice: ”Ho appreso la notizia e ho immediatamente sentito i Carabinieri che sono intervenuti sul posto. Un gesto gravissimo su cui sono certo che le forze dell’ordine faranno luce, risalendo al responsabile dell’episodio”.

