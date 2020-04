Paura nel Vesuviano: Ciro è scomparso da due giorni con il suo cane, appelli e foto sul web

«Se qualcuno nelle ultime 36 ore avesse avvistato Ciro Ciardi non esitasse a contattarmi». Sono questi i messaggi che girano sui social network tra gli utenti dell’area vesuviana che stanno condividendo la foto del ragazzo. Ciro è sparito da Ercolano in insieme al suo cagnolino di nome Oboe. Secondo quanto appreso non ci sarebbe alcuna notizia da ieri mattina. Chiunque avesse notizie più chiaramente contattare le forze dell’ordine. Inoltre è stato anche fornito un numero da contattare per avvisare la famiglia: 3913518271.

