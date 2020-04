Paura a Casalnuovo, colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte contro un’auto

By

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questi notte contro l’auto di un uomo, un libero professionista incensurato, del posto. Il fatto è avvenuto intorno alle 3, nel parcheggio del parco Leone, complesso residenziale in viale dei Cedri a Casalnuovo, nei pressi della stazione Circumvesuviana La Pigna. Fortunatamente non c’era nessuno a bordo dell’autovettura, ma è stato il rumore degli spari a richiamare l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente le indagini, su cui al momento vige il massimo riserbo, ascoltando le testimonianze dei presenti e del proprietario dell’auto, una Lancia Musa nera, bersaglio del raid. Non si esclude alcuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona