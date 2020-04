Palma Campania, picnic di Pasquetta in località Castello: otto denunciati

Con Pineta Tribucchi chiusa con ordinanza dal sindaco Nello Donnarumma, qualcuno ha provato a Palma Campania a trascorrere la Pasquetta nel verde di località Castello, finendo chiaramente per essere denunciati. È il caso di due gruppi provenienti dalle città limitrofe di Carbonara di Nola e Domicella che si erano inerpicati fin sulla collina per fare il classico picnic del Lunedì in Albis. Tutti sono stati però individuati e denunciati dai carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Nasti. Per loro è scattata la denuncia ed anche la quarantena per due settimane. Un nono denunciato c’è stato infine nella centralissima Piazza De Martino dove è stato fermato un uomo che passeggiava in strada.

