Palma Campania, nonna Nunzia ha sconfitto il Coronavirus: è guarita

Una buona notizia in un momento davvero difficile per tutti. Il primo caso di coronavirus di Palma Campania è ufficialmente guarita. Ad annunciarlo il sindaco, Nello Donnarumma: «Il tampone è negativo e Nunzia Ferri ha sconfitto il Covid-19. Un grazie va al suo medico, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo ed in particolare a lei per la forza e la tenacia con la quale ha affrontato questo periodo. Restate a casa». La donna di 72 anni, con una carriera nel mondo della musica napoletana, non è mai stata particolarmente grave restando a casa per tutta la durata della malattia. A Palma Campania sono cinque i casi in totale, tre riconducibili ad un nucleo familiare di località Castello ed un altro nel centro cittadino. Nessuno si trova ricoverato.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE