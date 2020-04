Palma Campania, il consiglio comunale non si ferma: seduta in videoconferenza

Convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria a Palma Campania, la modalità sarà in videoconferenza così come ideato e disposto dal presidente dell’assemblea, Maria Giovanna Peluso. Il consiglio è previsto in prima convocazione domani 28 aprile alle 9,30 e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile alle 15. Il Consiglio Comunale si svolgerà secondo le modalità stabilite con il decreto anticontagio.

