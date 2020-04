Palma Campania, concorso di idee per il restyling del Belvedere di Castello

L’amministrazione Comunale di Palma Campania bandisce un concorso di Idee, aperto a liberi professionisti architetti, ingegneri, geometri, artisti, pittori, studenti universitari e studenti di scuole superiori, per la riqualificazione di un tratto della Via per Castello, attraverso la progettazione di un belvedere. Il progetto deve prevedere la riqualificazione di un belvedere posto ai margini della strada che collega l’abitato di Vico di Palma a quello di Castello (borgo sorto in epoca medioevale intorno ad un castello – da qui il toponimo – di cui ancora oggi se ne conservano i resti). Tale manufatto si dovrà inserire armonicamente nel contesto, e dovrà essere in grado di valorizzare ed esaltare il panorama che si apre alla vista di chi, inerpicandosi attraverso i tornanti che caratterizzano la strada di collegamento, si reca da Palma al Borgo Castello. Ai partecipanti è richiesto di immaginare un luogo di contemplazione e un punto di riferimento all’interno del paesaggio, in cui si avverta il peso e la profondità del panorama, laddove lo sguardo dell’osservatore spazia a 180 gradi sul “Planum Palmae”, liberandosi in una vista che va dalle verdeggianti pianure dell’antica Terra di Lavoro alle alte scogliere della Penisola sorrentina, passando per l’imponente sagoma del

Che con Delibera di Giunta n. 57 del 02/04/2020 da atto al Settore Sviluppo Economico del Territorio di predisporre un bando per l'indizione di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato alla riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale dell'Area già citata, attraverso risorse reperibili dai Programmi Operativi FESR, FSE e POC 2014/2020.