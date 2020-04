Ottaviano, il sindaco Capasso: «Volevo riaprire il cimitero, me l’hanno impedito»

«Come vi avevo anticipato in una diretta Facebook, era mia intenzione aprire il cimitero e consentire, nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione, ai cittadini di portare un saluto ai propri cari. Altri rappresentanti delle istituzioni, che io rispetto e ringrazio per il grande lavoro che stanno facendo in questi giorni terribili, mi hanno fatto notare che una circolare del Ministero della Salute dà indicazioni diverse, invitando alla chiusura del cimitero». A raccontarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso che aggiunge: «Io credo di poter aprire il cimitero, di averne la facoltà: tuttavia il rispetto doveroso della legge e soprattutto dei ruoli istituzionali mi inducono a chiuderlo. Con l’ordinanza numero 138 ho disposto, pertanto, la chiusura al pubblico del cimitero consortile per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento. Mi spiace non poter soddisfare le richieste di tanti cittadini, ai quali chiedo scusa e prometto che il cimitero verrà riaperto appena ci saranno le condizioni per farlo».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE