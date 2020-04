Ottaviano, il Coronavirus fa annullare la Festa di San Michele: ci sarà solo la messa

Niente Festa di San Michele, ma le celebrazioni religiose in onore del santo patrono del comune vesuviano non mancheranno. «Nessun ottavianese avrebbe mai immaginato di dover rinunciare alla festa civile e a gran parte di quella religiosa per il proprio amato santo patrono Michele arcangelo. Le attuali circostanze, l’emergenza sanitaria in corso e l’incertezza per l’immediato futuro ci impongono, tuttavia, di compiere questa scelta dolorosa». Con queste parole il comitato festa e l’amministrazione comunale hanno annunciato alla cittadinanza la novità rispetto all’attesa quanto frequentata ricorrenza cittadina dedicata all’arcangelo Michele. Che, dunque, non ci sarà nelle forme previste e che da anni richiamavano in città numerosissimi visitatori. Non mancheranno, tuttavia, importanti celebrazioni religiose, che saranno svolte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione del contagio da Covid-19. In particolare, venerdì 8 maggio verrà celebrata la santa messa per motivi di sicurezza non aperta ai fedeli, ma trasmessa in diretta streaming su Facebook dai profili istituzionali dell’Ente e da alcune televisioni private. «Invitiamo, pertanto, tutti gli ottavianesi a raccogliersi in preghiera e a riflettere sul senso profondo della devozione per San Michele, che non si ferma e non può fermarsi. Essa, anzi, si rigenera e si fa più forte e diventa richiesta di intercessione al santo, dinanzi a tale terribile tragedia» hanno detto ancora Comune e Comitato Festa nel manifesto di avviso relativo alla manifestazione. Nel quale non manca, infine, uno sguardo all’evento del prossimo anno e un augurio per il presente: «Nella certezza che il prossimo anno riusciremo ad organizzare una festa di straordinaria bellezza, auguriamo a tutti buona solennità di San Michele» si legge in conclusione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE