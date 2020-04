Ottaviano, corona di fiori davanti al cimitero chiuso per Coronavirus

In occasione della Santa Pasqua, insieme ai parroci della città, il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha deposto una corona di fiori al cimitero consortile per commemorare i defunti. La breve cerimonia è stata trasmessa alle 10 in diretta sul profilo Facebook e sulla pagina del primo cittadino per consentire a tutti la condivisione di una preghiera. Il cimitero, chiaramente, è chiuso da tempo nel rispetto delle norme per impedire il contagio da Coronavirus.

