Ottaviano, altri 4 casi di Coronavirus: i contagi sono 12, un 45enne è in ospedale

Brutta giornata quella di ieri per Ottaviano, dove si sono registrati altri quattro casi di Coronavirus portando a 12 il totale dei contagi nella città vesuviana contando anche la donna ultraottantenne deceduta qualche settimana fa all’ospedale di Nola. Ad annunciare i nuovi contagi di Covid-19 è stato il sindaco Luca Capasso. Dei quattro nuovi contagi, tre riguardano il nucleo familiare di un uomo già risultato positivo: “infetti” anche la moglie ed i due figli. Tutti sono a casa con sintomi lievi. Peggiore la situazione di un 45enne che è stato ricoverato all’ospedale di Nola per problemi respiratori. L’uomo non è grave ma va monitorato dai medici. Al momento non è chiaro come il paziente abbia contratto il virus. Il sindaco Luca Capasso insiste con i cittadini: «Non uscite da casa se non in situazioni di emergenza. Questo virus è un mostro invisibile, per i controlli è arrivata anche la polizia provinciale a dare manforte alle nostre forze dell’ordine ed all’Esercito».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE