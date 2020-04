Ospedale di Boscotrecase, inchiesta dopo denunce dei medici: mancano i materiali

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La procura di Torre Annunziata diretta da Pierpaolo Filippelli ha invece aperto un fascicolo dopo le denunce di diversi medici che hanno raccontato a organi di stampa le condizioni del Covid Hospital di Boscotrecase (Napoli). I medici hanno descritto l’ambiente come un ‘lazzaretto’ dove mancano “mancano i kit per la tracheotomia, le pompe infusionali, la nutrizione enterale e parenterale, i reagenti per gli esami, i sistemi di monitoraggio della pressione arteriosa invasiva. Dei primi 11 ricoverati, 5 sono morti.