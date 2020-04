Ordigno della Guerra nel Nolano, viene fatto brillare a Palma Campania

I carabinieri della Stazione di Cicciano, allertati dal 112, hanno trovato a Comiziano, Frazione Gallo, un ordigno bellico del tipo «bomba da mortaio». Il congegno era tra alcuni materiali di risulta abbandonati in strada. I militari hanno cinturato la zona per garantire l’incolumità delle persone in transito: successivamente è intervenuto il Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli che ha portato via la bomba facendola «brillare» presso la cava sita in località Aiello di Palma Campania.

