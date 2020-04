Nuovo caso di Coronavirus a Boscoreale, è una persona già in quarantena

By

Il Comune di Boscoreale informa che oggi è pervenuta comunicazione della positività di un altro tampone praticato ad un concittadino, già da giorni in quarantena perché tra i casi venuti a contatto con positivi al Coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore sono pervenuti i risultati di 22 tamponi, di cui solo uno positivo. Si tratta di una persona di mezza età che per fortuna non ha sintomi gravi. Il sindaco boschese, Antonio Diplomatico, rinnova ancora una volta l’appello alla cittadinanza a rimanere a casa.