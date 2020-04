Nolano, cantiere edile su un terreno: carabinieri denunciano 3 persone e multano 11 operai

A San Vitaliano i carabinieri della locale stazione hanno trovato 11 operai che – nonostante il divieto imposto dalle normative anticontagio – stavano lavorando all’interno di un cantiere edile. Dagli accertamenti i carabinieri hanno constatato che il cantiere era stato allestito all’interno di un terreno non edificabile. I militari hanno denunciato per esecuzione di lavori edili in assenza del permesso per costruire tre persone: il proprietario del terreno, l’imprenditore edile e il rappresentante legale delle ditte incaricate per l’esecuzione dei lavori. Gli operai sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-covid mentre il terreno di circa 500 metri quadrati è stato sequestrato.

