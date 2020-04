Nella clinica di Somma Vesuviana i contagi sono già 15: attesi altri 350 tamponi

By

“In questo momento 15 casi positivi alla Clinica di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana. Non sono cittadini di Somma Vesuviana. La situazione ora è questa: 6 guariti, 2 deceduti, 17 sommesi attuali positivi, 14 persone in quarantena più ora i 15 casi registrati alla Clinica tra i quali non ci sono sommesi. Attendiamo i risultati sugli altri 350 tamponi”. Lo ha affermato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana,