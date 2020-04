Nel Vesuviano multe ai fumatori incalliti ed a chi continua a correre

A Portici i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare dello jogging in strada. 100 persone controllare controllate in strada, in totale 9 i verbalizzati e multati perché in giro senza motivo. Controlli alle coste con ausilio di droni e polizia municipale. Bilancio positivo. La città ha rispettato le norme. Controllata anche un’altra persona che da un comune vicino si era recata lì per comprare sigarette. Nei giorni di festa, i controlli si sono estesi sull’intero territorio vesuviano e hanno visto in campo forze dell’ordine e Polizia Municipale. In particolare l’attività si è concentrata nelle strade di

accesso al Vesuvio e in prossimità di spiagge, per scoraggiare, complice anche il caldo, gite fuori porta o assembramenti presso i lidi.

