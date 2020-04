Nas a Somma Vesuviana e Ottaviano, sequestrate 3mila confezioni di gel in farmacia

A Somma Vesuviana, durante un’ispezione presso una locale farmacia, i Carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro di 226 confezioni del prodotto biocida “Amuciem” gel igienizzante immesso in commercio in assenza della prevista autorizzazione ministeriale. Nel prosieguo degli accertamenti, hanno sequestrato ulteriori 2.795 confezioni del prodotto cosmetico rinvenute in Ottaviano, in un opificio che le confezionava, al cui titolare è stata contestata la mancata notifica al portale europeo cpmp.

