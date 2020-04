Nas a Poggiomarino, scattano multe e diffide ai negozianti

Raffica di controlli stamane in molti esercizi commerciali di Poggiomarino da parte dei Carabinieri del Nas e da parte dell’ispettorato del lavoro. Durante i controlli sono emerse molteplici infrazioni che hanno portato all’adozione da parte delle forze dell’ordine di contravvenzioni, ed in altri casi a diffide nei confronti degli esercenti, ora obbligati a mettersi in regola nell’ambito delle normative sull’igiene e sugli alimenti. Continua quindi anche in questi tempi difficili i serrati controlli da parte dei Carabinieri al fine di prevenire e reprimere qualsiasi comportamento che possa comportare pericoli per i consumatori.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE