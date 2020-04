Morte Sommese, assembramenti in strada e all’ospedale di Nola ECCO VIDEO E FOTO

«Un corteo funebre per dare l’ultimo saluto al dottore Carmine Sommese, sindaco di Saviano, deceduto dopo aver contratto il Covid-19. Ci hanno segnalato con un video un grosso assembramento con decine e decine di persone all’arrivo della salma in città, con applausi e palloncini. E ci risultano assembramenti anche all’esterno dell’ospedale dove lavorava, dove il carro funebre ha fatto tappa. Lo conoscevo personalmente, una persona per bene, un uomo dello Stato. Meritava sì un ultimo saluto degno, ma non così, non in questo modo». È quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Borrelli aggiunge: «Chi ha organizzato un funerale illegale non ha reso omaggio e onore al sindaco Sommese. Violare le regole e mettere a repentaglio la salute dell’intera comunità è un pessimo modo per dare l’ultimo saluto a un medico e uomo delle istituzioni e una grave mancanza di rispetto agli altri morti. Abbiamo chiesto alle autorità di verificare quanto accaduto e capire chi ha autorizzato tutto ciò, oltre ad attivare tutte le procedure del caso per verificare eventuali contagi, nei prossimi giorni, causati da questo massiccio assembramento».