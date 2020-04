La particolare quarantena della pornostar di Pompei: «Non metto mutande dal 13 marzo»

Valentina Nappi, nota pornostar di Pompei, racconta la propria quarantena in un’intervista con Saverio Raimondo nel suo Covid Late Night in diretta YouTube. L’attrice 29enne senza mezzi termini sui propri passatempi a casa: «Sempre in pigiama e senza mutande. Non ne metto un paio dal 13 marzo, da quando sono rientrata dagli Stati Uniti. Durante il giorno faccio selfie, dirette e sc**o con il mio ragazzo».

E ancora: «Ho un pitone, quindici ratti che dovevano sfamarla ma sono cresciuti troppo, e poi un cane abbandonato, un coniglietto, due serpenti asiatici, un serpente californiano e un topo pigmeo africano». Poi lascia tutti sulle spine: «Prossimamente girerò un video dove non vi dico cosa farò – dichiara – sarà una sorpresa, ma vi anticipo che durante l’atto dirò tutti i nomi dei responsabili dei tagli alla sanità degli ultimi anni».