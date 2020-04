Inseguimento tra San Gennaro Vesuviano e Palma Campania: bloccati dopo incidente

Due uomini a bordo di una Fiat Punto hanno seminato il panico dopo la mezzanotte con una lunga fuga in auto attraversando Palma Campania, San Gennaro Vesuviano per poi tornare a Palma Campania dove sono stati fermati dai carabinieri dopo che sono andati a sbattere per fortuna senza riportare ferite. L’inseguimento da film, durato diversi chilometri, si è concluso nella zona via Trieste dove le due persone a bordo del veicolo sono finite in manette.

La lunga fuga ha destato preoccupazione curiosità tra la popolazione delle due città dove si sono verificati i fatti. In tanti hanno postato dei video con le automobili a tutta velocità tra le strade cittadine. Da chiarire i motivi della fuga, se legata semplicemente per sfuggire ai controlli per il decreto sul Coronavirus, o se invece i due uomini sulla Punto avessero invece altro da nascondere. In queste fasi sono infatti in corso ancora tutti gli accertamenti.