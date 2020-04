Incredibile nel Vesuviano, due donne rubano i pomelli delle colonne comunali

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno denunciato per furto 2 donne e un uomo di origine romena. I carabinieri li hanno notati passeggiare poco distanti da piazza della Repubblica ed hanno deciso di controllarli trovandoli in possesso di 7 pomelli in ottone. I militari hanno subito riconosciuto quegli ornamenti: sono posizionate sulle colonne in marmo che costituiscono una recinzione per il passaggio pedonale e della piazzetta. Anche altri pomelli dello stesso genere erano stati parzialmente svitati, forse dovevano essere rubati dopo. La refurtiva è stata riconsegnata ai responsabili del Comune di Torre del Greco. I tre cittadini – che domiciliano a Napoli nel quartiere Barra – sono stati anche sanzionati per non aver rispettato le disposizioni anti-contagio

