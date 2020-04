In Circumvesuviana in gruppo senza mascherine e biglietti: arriva la polizia e denuncia tutti

Questa mattina alle 6 alla stazione di Napoli Porta Nolana un treno è stato impossibilitato a partire, poiché a bordo era presente un gruppo di extracomunitari sprovvisti di biglietto e di dispositivi di sicurezza come le mascherine. Tutti si sono rifiutati di scendere come richiesto dal personale di bordo che così ha dovuto avvisare le forze dell’ordine. La polizia, insieme alla vigilanza, è riuscita ad allontanare il gruppo per poi provvedere a tutte le misure del caso come la multa per assembramento.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE