Il regalo dei carabinieri di Nola, tablet ai bimbi della città e di Saviano

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I carabinieri della Compagnia di Nola hanno consegnato 16 tablet ad altrettanti studenti che ne erano sprovvisti, tutti residenti nei comuni di Nola, Saviano, Tufino, Camposano, Cicciano, Cimitile, Casamarciano e Marigliano. Per garantire la continuità delle lezioni anche nel periodo di emergenza la preside del Liceo Classico “Carducci” di Nola – Prof.ssa Assunta Compagnone – ha chiesto la collaborazione dei carabinieri per la gestione delle consegne dei dispositivi, necessari per la didattica a distanza