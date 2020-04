Il dolore della moglie e delle 3 figlie di Sommese: «Ma non vi assembrate»

La moglie di Carmine Sommese, Marina Gambardella, e le tre figlie, sono riuscite a trovare la forza di lanciare un messaggio di ringraziamento ed un appello per tutti quanti sono vicino dopo la morte del sindaco di Saviano e chirurgo morto per Coronavirus. Moglie e figlie sono infatti preoccupate dalle conseguenze di possibili assembramenti ed hanno inviato un messaggio sui social ai cittadini: «Abbiamo percepito in questo ultimo mese, il grande affetto di tutti e profondamente apprezzato i vostri pensieri e le vostre preghiere. Voci e parole che porteremo sempre nel cuore. Carmine, ne sono certa, avrebbe voluto la vostra vicinanza. E anche noi. Ma in questo momento nell’interesse della salute di tutti, vi invitiamo ad essere accorti ed evitare, seppur spinti dall’affetto, assembramenti. Un forte abbraccio a tutti voi».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE