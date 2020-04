Il Coronavirus uccide altre due persone a Torre del Greco: i morti sono 17

Ancora due vittime a Torre del Greco, città dell’area vesuviana con il più grande focolaio di Coronavirus. A perdere la vita altri due anziani morti entrambi nella giornata di Pasqua. Le vittime nella sola località corallina arrivano a 17. Intanto il sindaco Giovanni Palomba questa mattina ha reso omaggio ai defunti: «Sono stato qui, stamattina, al cimitero cittadino per fare, a nome della collettività, un gesto che ognuno di noi, in questo giorno, avrebbe fatto, recandosi in visita dai propri defunti. Sono certo di raccogliere il sentimento e i pensieri di tutti i torresi e di quanti si stringono in silenzio al ricordo dei loro affetti».

