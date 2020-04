Il Coronavirus non ferma il racket della camorra vesuviana: bomba davanti al negozio

Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte poco prima delle due davanti al negozio di elettrodomestici e casalinghi “Well.com” in via Liberta’, 340 a Portici. La deflagrazione ha provocato danni alla saracinesca dell’esercizio commerciale, nessuna persona risulta ferita. Un aiuto alle indagini potrebbe essere fornito dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sull’episodio procedono i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. Si presume, come spesso in questi casi, all’attacco della camorra locale impegnata nel racket di Pasqua anche in questo terribile periodo di epidemia da Coronavirus.

