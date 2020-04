Il Coronavirus entra nella città isola felice del Nolano: c’è il primo contagio

La città di Mariglianella registra il primo contagio da Covid-19 dall’inizio della pandemia. Si tratta di un soggetto che ha avuto contatti con la struttura sociosanitaria posta al di fuori del territorio comunale di Mariglianella. Lo comunica lo stesso Sindaco, Felice Di Maiolo, tiene la popolazione in costante aggiornamento sulle iniziative dell’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle disposizioni governative e regionali, anche per alleviare le sofferenze sociali ed economiche ad essa conseguenti. «Il contagio è probabilmente dovuto a un contatto avvenuto in una struttura socio-sanitaria posta fuori dal nostro comune – ha chiarito il sindaco Di Maiolo -. Alla persona contagiata, attualmente in isolamento fiduciario nella propria abitazione, vanno i miei auguri di pronta guarigione. Già ho provveduto a mettermi in contatto con la famiglia per manifestare vicinanza e solidarietà, offrendo nel contempo la massima disponibilità mia personale e degli uffici comunali, per affrontare ogni tipo di esigenza connessa al disagio della quarantena. L’Asl si è attivata immediatamente per ricostruire la rete dei contatti sociali, e tutte le persone che in contatto con il caso positivo, sono state poste in isolamento domiciliare fiduciario».

