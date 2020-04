Guerra alle scampagnate, Vesuvio blindato a San Giuseppe Vesuviano: presidio dei vigili

«Ho chiesto alla Polizia Municipale di presidiare il sentiero di accesso al Vallone della Profica ed il territorio cittadino. Che a nessuno venga in mente di fare passeggiate o assembramenti, né all’aperto né in casa», a dirlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che sul versante di accesso cittadino per il Vesuvio ha predisposto il controllo dei vigili urbani. Il Vesuvio è oggi sorvegliato speciale per quanto riguarda il Coronavirus. Il timore che qualcuno possa andare in scampagnata è comunque forte e la Forestale sta portando avanti controlli lungo tutti gli accessi e le pinete.

