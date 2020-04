Guarita dal Coronavirus, prof della scuola vesuviana stroncata da infarto

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Terribile la sorte toccata ad una docente della scuola Don Bosco San Francesco D’Assisi di Torre del Greco che era guarita dal Coronavirus tornando ormai a casa. Nella notte, infatti, la docente 58enne è stata stroncata da un infarto. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino che ha raccontato l’incredibile sorte toccata alla professoressa di matematica. La donna faceva infatti parte di quel focolaio sorto nella scuola dove per prima risultò contagiata una docente di Striano già guarita come del resto la stessa collega. Finora, tra il corpo docenti, è deceduto per Covid-19 un prof residente a San Valentino Torio.